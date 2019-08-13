تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج جهودها للعثور عن شاب مفقود، اختفى في ظروف غامضة بمنطقة “الأخوين”؛ مُنذ ١٢ يوماً.
وحسب “سبق” قال ذوو الشاب “ناصر بن هذال بن ليل السبيعي”، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه كان متجها بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.
وأضافوا: المفقود “السبيعي” كان يستقل سيارة من نوع هونداي (سوناتا) عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، ولا يَزال البحث جاريًا عنه.
وعن مواصفاته، قال ذووه: “يرتدي ثوبًا، ويتجاوز طوله ١٧٠ سم، بالإضافة لكون عينه اليسرى صناعية، ويخفيها بارتدائه نظارة طبية. وأعلنوا رصدهم مكافأة مالية قدرها (٥٠ ألف ريال لمن يعثر عليه).
كانت هذه تفاصيل خبر رصدت أسرته 50 ألف ريال لمن يعثر عليه.. اختفاء مواطن في ظروف غامضة منذ 12 يوما في الخرج.. وهكذا عُثر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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