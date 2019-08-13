شبيه جورج بوش يكشف عن ردة فعل الحجاج تجاهه أثناء أدائه الفريضة.. ويوضح كيف دخل الإسلام بسبب امرأة

“منذ صغري وأنا أستمع لتلك الكلمات”، هكذا بدأ البروفسور الأميركي جون سبوزر (87 عاماً) حديثه خلال حوارٍ صحفي حول الشبه الشديد الرابط بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وأضاف جون أنه لا يجد حرج من سماع أسئلة مثل “هل أنت بوش؟ هل أنت من عائلته؟”، مشيراً إلى أن تلك الأسئلة لطالما سمعها من أفراد حتى داخل أسرته فما بال الأناس العاديين من خارج أمريكا مثل العشرات الذين استوقفوه في الحرم خلال أدائه حج هذا العام.

وقال البروفيسور أنه دخل إلى الإسلام بعدما التقى بزوجته الحالية الماليزية شريفة سهاربي، وما أن أعجب بأخلاقها وتعاملها معه حتى تزوجها وبدأت رحلته مع الإسلام. وفقا لـ “الشرق الأوسط”.

وعن عمله، أكد “سبورز” أنه تخصص في البداية في علم الاجتماع حرصاً منه على التعرف على المجتمعات المختلفة خاصة الإسلامي منها.

وفي حواره قال جون ” أعرف مدى العلاقة المهمة والاستراتيجية بين السعودية وأميركا حتى على المستوى الاجتماعي، فالمصالح المادية سواء فيما يتعلق بتصدير واستيراد الطاقة أو العلوم بين الطرفين من شأنها أن تؤثر في بناء المجتمعين ونحن نعرف كثيراً من السعوديين الذين نهضوا بوطنهم من خلال تبادل الثقافة العلمية لأميركا، وهنالك عدد لا بأس به من الأميركيين الذين عملوا في السعودية، لا سيما في مجال الطاقة”.