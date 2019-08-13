«الطيران المدني» تُكمل استعداداتها لتوديع ضيوف الرحمن

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني، استعداداتها لاستقبال الحجاج المغادرين لبلدانهم بعد أن أنهوا مناسك حجهم هذا العام، عبر مطاري (الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، من خلال خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وتحرص الهيئة على توفير كافة الإمكانيات وتقديم أرقى الخدمات اللائقة بضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وذلك من خلال منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

وسيعود مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المكون من 14 صالة سفر للعمل إلى أن يحين موعد مغادرة آخر حاج بإذن الله في اليوم الـ 15 من شهر محرم المقبل، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المغادرين عبر المجمع أكثر من(950) ألف حاج، سيغادر منهم نحو قرابة (300) ألف حاج خلال الأسبوع الأول من مرحلة المغادرة.

ولضمان انسيابية تحركات الحجاج بكل يسر وسهولة، تم تحويل جميع المسارات في الصالات إلى اتجاه المغادرة فقط، وذلك حرصاً من هيئة الطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار على توفير كل التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن.

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وهيأت الهيئة في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر و208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر و10 سيور للحقائب بطول 1180م، ومواقف الحافلات التي تستوعب 100 حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات تتسع لـ 26 طائرة في آن واحد، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن رحلتهم داخل المطار.

وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت هيئة الطيران المدني ثلاث صالات سفر لاستقبال الحجاج المغادرين إلى بلدانهم، ومن المتوقع أن تغادر من المطار أكثر من ثلاثة آلاف رحلة ابتداءً من يوم 15 ذي الحجة وحتى يوم الـ 15 من شهر محرم المقبل، ولتأمين انسيابية حركة المغادرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تم تجهيز وتهيئة صالات الحج، بالإضافة إلى صالات المغادرة الدولية التي سيتم استخدامها في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، وقد تم توفير 104 منصات لإنهاء إجراءات السفر، ومناطق لإنهاء إجراءات الجوازات بعدد 60 منصة، إضافة إلى عدد 24 بوابة سفر ترتبط مباشرة بالطائرات عن طريق الجسور، وتسع بوابات لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات بواسطة الحافلات، كما تم تجهيز منطقة خارجية لاستقبال أمتعة الحجاج بشكل مسبق قبل موعد المغادرة، بالإضافة إلى توفير عدد مناطق استراحة الحجاج (بلازا) بمساحة إجمالية 10,000 متر مربع تقريباً، ومجهزة بجميع وسائل الراحة خلال انتظار حجاج بيت الله، ومنطقة مواقف حافلات تستوعب 250 حافلة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تطبيق الخطة السنوية لمغادرة ضيوف بيت الله الحرام، حيث يعمل بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية، يمثلها في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس أكثر من سبعة آلاف موظف وموظفة، كما يمثلها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قرابة خمسة آلاف موظف وموظفة.

وتأتي هذه الاستعدادات والتجهيزات الجارية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان.