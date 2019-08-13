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أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج

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رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق التهاني وأجمل التبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال أمير جازان: ما كان هذا ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة -أعزها الله- من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف، وتسخير التسهيلات المادية والبشرية كافة لخدمة الحجيج مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

ودعا أمير جازان، أن يديم الله العلي القدير على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

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