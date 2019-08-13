تحول جبل فيفاء جنوب السعودية، إلى واحة خضراء بعد الأمطار المتواصلة التي شهدتها جبال الداير وفيفاء وبلغازي مؤخراً. ووثقت عدسة المصور الفوتوغرافي، رمزي بن موسى الفيفي، اكتساء المدرجات الزراعية والمطلات الجبلية بالحلة الخضراء عبر صور إبداعية حرص على التقاطها بشكل مميز. وتعد فيفاء إحدى الوجهات السياحية الواقعة في أقصى الشرق من منطقة جازان، وتتميز بموقعها المرتفع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الأمطار تحوّل فيفاء إلى واحة خضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.