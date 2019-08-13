بالصور.. وكيل محافظة صبيا يؤدي صلاة الميت على البطل «الجعفري»

أدى وكيل محافظة صبيا، إبراهيم مدني عتودي، صلاة الميت على الشهيد حسن حوري جعفري، أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استشهد بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك أثناء أداء مهامه القتالية على الحد الجنوبي، وذلك بعد صلاة عصر أمس الاثنين بجامع قرية الحرف بساحل الجعافرة، وتم تشييع جنازته في مشهد مهيب حضرته جموع غفيرة من أبناء منطقة جازان.

وقدم وكيل محافظة صبيا تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأقارب الشهيد الجعفري، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن العزيز نائب أمير منطقة جازان، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم؛ عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن، سائلين المولى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

وأدى الصلاة على جنازة الشهيد وكيل المحافظة رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ وأعيان المحافظة.