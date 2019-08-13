بالصور.. مشاركة متميزة للأسر المنتجة ضمن فعاليات «موسم الطائف»

تتفاعل مواسم السعودية بذكاء وفاعلية مع المجتمع السعودي بصفة عامة، ومع المجتمع المحلي على وجه الخصوص، عن طريق خلق وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال، أو الفرص الوظيفية الموسمية للشباب والشابات، وأكثر ما يلفت الأنظار مع انطلاقة موسم الطائف «مصيف العرب» في نسخته الأولى طوال شهر أغسطس؛ المشاركة المميزة للأسر المنتجة، وتفاعلها مع كل مكونات الموسم.

وبرزت مشاركة الأسر المنتجة عبر التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع» وبين موسم الطائف، عبر إقامة ورش العمل التفاعلية، والمتاجر الخاصة بصناعة العطور التقليدية والصابون، بالإضافة إلى ورش عمل تزيين قوالب الورود وصناعة التحف والهدايا والعقود والأساور في قرية ورد.

وتم فتح أبواب المشاركة لكل من يرغب في التعلم والتعرف على الحرف اليدوية والتقليدية من الزوار، أو بمشاركة أبرز حرفيي وحرفيات المملكة ومدينة الطائف عن طريق مبادرة «بارع» في فرصة لاستعراض مهاراتهم وعرض منتجاتهم المرتبطة بشكل وثيق مع وفرة وتميز المنتوجات الطبيعية في مصيف العرب، كما يتمكن الزوار من شراء المنتجات الجاهزة، أو المساهمة في تصنيعها وتركيبها، ثم اقتنائها كذكرى رائعة لهذه الأيام المميزة في موسم الطائف.