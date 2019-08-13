شهدت العمليات الإسعافية لفرق الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج لعام 1440هـ، أكثر من 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة التي قدمتها الفرق الإسعافية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر. ونجحت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أيام الحج، في إجراء أربع حالات ولادة ناجحة وتسع حالات إنعاش قلبي رئوي قامت بها الفرق الإسعافية التابعة لعنايات الحرم المكي الشريف ومركزي الزاهر وبطحاء قريش. وتبذل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات الإسعافية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فرق الهلال الأحمر تجري 4 حالات ولادة و9 حالات إنعاش قلبي بمكة والمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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