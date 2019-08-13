«الصحة» تزيل ورمًا من رأس حاجّة يمنية.. وتستبدل مفصل الفخذ لسبعيني مصري

تمكنت وزارة الصحة بتوفيق الله، من إزالة ورم في دماغ حاجّة يمنية بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.

وتفصيلاً.. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجّة اليمنية «مريم الطيب» القادمة للمملكة لأداء فريضة الحج، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجّة البالغة من العمر 60 عامًا، وقرر إجراء عملية إزالة الورم.

وخضعت الحاجة للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.

وبدأت حالة الحاجة اليمنية في التحسن؛ فيما تم تمكينها من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.

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وأشادت مريم بالخدمات الطبية التي وصفتها بالمتقدمة، قائلةً: «إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها»، معربةً عن شكرها للمملكة قيادة وشعبًا نظير ما يجده حجاج بيت الله من الخدمات الصحية والإنسانية.

في جانب آخر؛ نجحت وزارة الصحة في استبدال مفصل الفخذ لحاجّ مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان الحاجّ «حافظ محمد شلبي» البالغ من العمر 77 عامًا، قد نقل إلى مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، وتم استقبال الحالة وتقديم الرعاية اللازمة لها وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.

وعبر الحاجّ المصري الذي تحسنت صحته، عن سعادته بنجاح العملية وتمكّنه من أداء نسكه، وشكر وزارة الصحة على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.