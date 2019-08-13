طلقة مباغتة كادت تنهي حياة مواطن في أبو عريش.. و«عاجل» تكشف التفاصيل

باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة أبو عريش، أمس الاثنين، حادثة إطلاق نار في إحدى القرى التابعة للمحافظة، حيث كادت تنهي رصاصة مباغتة حياة مواطن، واتخذت معها الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وحول تفاصيل الحادثة؛ أشارت مصادر «عاجل» إلى أن مواطنًا حاول القيام بتنظيف سلاح شخصي من نوع مسدس أثناء تواجده بمنزله ليتفاجأ بخروج رصاصة مباغتة من المسدس باتجاه يده.

وأضافت المصادر أن المواطن أصيب بإصابة بليغة بسبب الطلقة المباغتة، ليسارع ذووه إلى نقله للمستشفى العام، وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية له وإبلاغ الشرطة بالأمر، حيث وصلت على الفور فرقة أمنية وفتحت تحقيقًا مع المواطن لأخذ إفادته ومعرفة ملابسات الإصابة التي تعرض لها وفق مجريات التحقيق.

وبينت المصادر أن المواطن لا يزال يتلقى العلاج بقسم التنويم بالمستشفى جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.