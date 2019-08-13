بالصور.. جناح مملكة البحرين في سوق عكاظ يعرض اكتشاف اللؤلؤ

تشارك مملكة البحرين في نسخة سوق عكاظ 13، ضمن «موسم الطائف»، وذلك من خلال جناح نوعي يعكس الثقافة البحرينية متضمناً عروضاً فلكلورية متنوعة.
ويُبرز جناح البحرين في حيّ العرب بالسوق، الموروث الثقافي والاجتماعي على مساحة ستة آلاف متر مربّع، والذي يعكس الإرث الثقافي والتاريخي المتنوّع للمملكة البحرينية، حيث أسواقها الشعبية ومنتجاتها، إضافة إلى عرض تجربة أجواء المطاعم.
كما يقدم الجناح البحريني عروضاً حيّة لعمل القلافين وحرفتهم في صناعة السفن، واستعراض جوانب من الأعمال المرتبطة بمهنة الغوص واللؤلؤ، وصولاً إلى صناعة الصناديق المبيّتة والأكلات الشعبية المحلية، حيث يشعر الزائر للجناح وكأنه يتجول في أزقة بحرينية مع ما تحمله من روائح المطبخ المحلي.
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