حج / سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



الرياض 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واس

هنأ عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، نيابة عن سفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر السفير بامخرمة عن تقدير رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية للجهود العظيمة التي بذلت من قبل مختلف الجهات الرسمية في المملكة لتوفير خدمات جليلة وملائمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل راحة وأمن وطمأنينة وعلى الوجه الأكمل.

وأوضح أن الجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للحجاج تستحق من الجميع الشكر والامتنان سواء من حيث البنية التحتية والتجهيزات التي شيدت في مختلف المشاعر بما فيها توسعة الحرمين الشريفين، أو ما يقدم من رعاية وخدمات صحية وطبية وإسعافية، وجهود حماية ودفاع أمني يلمسها الحجاج الذين يثمنون جهود المملكة ودورها العظيم.

ونقل عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة تحيات وتقدير قادة الدول الإسلامية لدى المملكة وشعوبها والحجاج، لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة، مبتهلين إلى المولى تعالى أن يجزي هذا البلد الكريم المعطاء مهد الإسلام وقبلة المسلمين كل خير، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والأمن، ويزيده من فضله.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واسهنأ عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، نيابة عن سفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وشعب المملكة بنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وعبر السفير بامخرمة عن تقدير رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية للجهود العظيمة التي بذلت من قبل مختلف الجهات الرسمية في المملكة لتوفير خدمات جليلة وملائمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل راحة وأمن وطمأنينة وعلى الوجه الأكمل.وأوضح أن الجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للحجاج تستحق من الجميع الشكر والامتنان سواء من حيث البنية التحتية والتجهيزات التي شيدت في مختلف المشاعر بما فيها توسعة الحرمين الشريفين، أو ما يقدم من رعاية وخدمات صحية وطبية وإسعافية، وجهود حماية ودفاع أمني يلمسها الحجاج الذين يثمنون جهود المملكة ودورها العظيم.ونقل عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة تحيات وتقدير قادة الدول الإسلامية لدى المملكة وشعوبها والحجاج، لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة، مبتهلين إلى المولى تعالى أن يجزي هذا البلد الكريم المعطاء مهد الإسلام وقبلة المسلمين كل خير، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والأمن، ويزيده من فضله.// انتهى //16:25ت م0104

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