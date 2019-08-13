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2019-08-13 رسالة من الدفاع المدني للحجاج بشأن طواف الوداع متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام، إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. Advertisements وأشارت إلى أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان. كما حثت المديرية ضيوف الرحمن على التقيد بالإشارات الموجودة على مداخل وبوابات الحرم. وبدأ ضيوف الرحمن المتعجلون، اليوم (الثلاثاء)، أداء طواف الوداع بالمسجد الحرام، بعد أن رموا الجمرات لليوم الثالث.









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