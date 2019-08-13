النيابة العامة تحقق في حادثة خطبة العيد المتداولة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة العامة، فتحت تحقيقًا في حادثة خطبة العيد المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي حسب النظام، حيث باشر المحققون إجراءات التحقيق في القضية والوقوف على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة من المذكور والمفضية إلى المساءلة الجزائية وتحديد الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية.

يذكر أن النيابة العامة تختص وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق.