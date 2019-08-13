شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440.

وثمن في بيان له، جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

وعبر شيخ الأزهر عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، داعياً المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ الأمتين الإسلامية والعربية من كل مكروه وسوء.