شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 912 ألف م3 من المياه لمكة والمشاعر خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها اليومي للـ24 ساعة الماضية مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت نحو 892.010 أمتار مكعبة، ليصل إجمالي كميات المخزون الإسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى 1.8 مليون متر مكعب تمثّل 84% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي 820 ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 76% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وأفاد بأن أجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للـ24 ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف وصلت إلى 912 ألف متر مكعب، ليصل معدل الضخ المستمر إلى 22 ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام مؤكدا أنه بفضل من الله استطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الغامدي أن الشركة قامت خلال 24 ساعة الماضية بتوزيع 23 ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج 3.9 مليون عبوة، لافتا النظر إلى أن الشركة لم تشهد بتوفيق من الله أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة 403 بلاغات وفقاً للممارسات المهنية.