شكرا لقرائتكم شاهد كيف رد رجل أمن سعودي على حاجة قدمت له هدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أرادت حاجة عربية مسنة أن تعبّر عن شكرها لرجال الأمن، نظير قيامهم بجهود جبارة وعطاء مستمر في خدمة ضيوف الرحمن، فقدمت هدية لأحد رجال الأمن أثناء أداء واجبه، ليرد عليها بكل ابتسامة "هذا واجبي" رافضاً أخذ الهدية.
الموقف وثقه فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعية، ليتسابق المغردون في تسطير أروع العبارات فخراً بجهود رجال الأمن، وعطائهم الكبير والواسع، وتحليهم بالصبر والأمانة، وتمثيل السعودية في خدمة الحجاج أروع تمثيل.
في الوقت نفسه، قدم نشطاء الشكر الجميل لتلك الحاجة المسنة، نظير صفاء نيتها وحسن طيبتها التي أرادت أن تشارك في مكافأة رجال الأمن، مؤكدين عدم درايتها بهذا بأن رجال الأمن السعوديين لا يقبلون الهدايا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد كيف رد رجل أمن سعودي على حاجة قدمت له هدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.