السعودية | شاهد كيف رد رجل أمن سعودي على حاجة قدمت له هدية

شكرا لقرائتكم شاهد كيف رد رجل أمن سعودي على حاجة قدمت له هدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرادت حاجة عربية مسنة أن تعبّر عن شكرها لرجال الأمن، نظير قيامهم بجهود جبارة وعطاء مستمر في خدمة ضيوف الرحمن، فقدمت هدية لأحد رجال الأمن أثناء أداء واجبه، ليرد عليها بكل ابتسامة "هذا واجبي" رافضاً أخذ الهدية.

الموقف وثقه فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعية، ليتسابق المغردون في تسطير أروع العبارات فخراً بجهود رجال الأمن، وعطائهم الكبير والواسع، وتحليهم بالصبر والأمانة، وتمثيل السعودية في خدمة الحجاج أروع تمثيل.

في الوقت نفسه، قدم نشطاء الشكر الجميل لتلك الحاجة المسنة، نظير صفاء نيتها وحسن طيبتها التي أرادت أن تشارك في مكافأة رجال الأمن، مؤكدين عدم درايتها بهذا بأن رجال الأمن السعوديين لا يقبلون الهدايا.