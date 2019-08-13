، "بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
علمت "الخليج 365" من مصادر موثوقة أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، كما وجه سموه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.
وجاء في البرقية العاجلة التي وجهها سمو نائب أمير مكة إلى وزير الحج والعمرة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أنه وبعد متابعة سموه للمجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، وتكليف مسؤولين في إمارة المنطقة بالوقوف ميدانيًا على الموقع والتعامل مع الحالة.
وجاء في البرقية أن سموه طلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج المتضررين، واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، والتي لا تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وعليه وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسؤولَين والتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج بشكل عاجل لسموه.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 03:40 PM
وجّه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لبلادهم
علمت "الخليج 365" من مصادر موثوقة أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وجّه بإيقاف مسؤولَين عن العمل في إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، كما وجه سموه وزارة الحج والعمرة بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات حتى عودة الإخوة الحجاج المتضررين إلى ديارهم سالمين غانمين.
وجاء في البرقية العاجلة التي وجهها سمو نائب أمير مكة إلى وزير الحج والعمرة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أنه وبعد متابعة سموه للمجموعة الخاصة بالأعمال الميدانية للحج، ورصد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، وتكليف مسؤولين في إمارة المنطقة بالوقوف ميدانيًا على الموقع والتعامل مع الحالة.
وجاء في البرقية أن سموه طلب الالتقاء بممثلين عن الحجاج المتضررين، واستمع إليهم وثبت وجود تقصير في تقديم الخدمات المقدمة لهم من مكتبين تابعين لإحدى مؤسسات الطوافة، والتي لا تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وعليه وجّه الأمير بدر بن سلطان بإيقاف المسؤولَين والتحقيق الكامل والمتابعة، ورفع النتائج بشكل عاجل لسموه.
، "بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بدر بن سلطان" يوجه بإيقاف مسؤولين في مؤسسة طوافة قصّرت في خدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.