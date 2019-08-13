، شاهد.. مستشفى بريدة يعايد المنومين بمبادرة "أجر وعافية" ،

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رسم مستشفى بريدة المركزي مشاعر البهجة والبسمة وهو يشارك مرضاه المنومين على الأسرة البيضاء فرحة العيد، وذلك في مبادرة "أجر وعافية"، والتي أطلقها بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الهادفة إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة مبادرين وداعمين من أفراد ومؤسسات؛ تحقيقاً لرؤية 2030.
وشملت المبادرة زيارة المرضى المنومين وتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتقديم الهدايا لهم، والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس المرضى، وغالبت الفرحة آلامهم.
وقال مدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الحربي: إن إدارة المستشفى تولي هذه المبادرات المجتمعية أهمية كبير، خاصة فيما يتعلق بالمرضى وذويهم، وكل ما يحقق السعادة والبهجة لهم، مشيراً إلى أن المستشفى رحب وشارك في هذه المبادرة التي أطلقتها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.
وأشار "الحربي" إلى أن المستشفى دائمًا سبّاق إلى تفعيل مثل هذه المبادرات والمشاركة فيها؛ لما لها من أهداف سامية ونبيلة تسعى لتحقيقها، مقدمًا الشكر والتقدير لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على طرح هذه المبادرات الهادفة.
وفي ختام المبادرة سلم مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية عبدالله بن سلمان الفريدي؛ درعاً تكريمياً إلى مدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز الحربي؛ لجهوده في تهيئة وإتاحة الفرصة لهذه المبادرة.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 03:36 PM
قدم الهدايا لهم وأدخل الفرحة على نفوسهمشاهد.. مستشفى بريدة يعايد المنومين بمبادرة "أجر وعافية"
رسم مستشفى بريدة المركزي مشاعر البهجة والبسمة وهو يشارك مرضاه المنومين على الأسرة البيضاء فرحة العيد، وذلك في مبادرة "أجر وعافية"، والتي أطلقها بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الهادفة إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة مبادرين وداعمين من أفراد ومؤسسات؛ تحقيقاً لرؤية 2030.
وشملت المبادرة زيارة المرضى المنومين وتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتقديم الهدايا لهم، والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس المرضى، وغالبت الفرحة آلامهم.
وقال مدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الحربي: إن إدارة المستشفى تولي هذه المبادرات المجتمعية أهمية كبير، خاصة فيما يتعلق بالمرضى وذويهم، وكل ما يحقق السعادة والبهجة لهم، مشيراً إلى أن المستشفى رحب وشارك في هذه المبادرة التي أطلقتها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.
وأشار "الحربي" إلى أن المستشفى دائمًا سبّاق إلى تفعيل مثل هذه المبادرات والمشاركة فيها؛ لما لها من أهداف سامية ونبيلة تسعى لتحقيقها، مقدمًا الشكر والتقدير لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على طرح هذه المبادرات الهادفة.
وفي ختام المبادرة سلم مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية عبدالله بن سلمان الفريدي؛ درعاً تكريمياً إلى مدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز الحربي؛ لجهوده في تهيئة وإتاحة الفرصة لهذه المبادرة.
، شاهد.. مستشفى بريدة يعايد المنومين بمبادرة "أجر وعافية" ،
المصدر : الخليج 365
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