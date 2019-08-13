محمد بن مسعود - الدمام - للمسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 03:09 PM للمسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة Advertisements النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". الكلمات المفتاحية ، النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال ،

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