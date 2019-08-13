مشهد ولي العهد مع مفتي عام المملكة يتصدر التواصل الاجتماعي.. إعجاب وثناء

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حازت صورتان التقطتا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مفتي عام المملكة، على تداول واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجابًا كبيرًا.
وجاء المشهد الذي جمع سمو ولي العهد بمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وديًا باسمًا من الطرفين ويهمس فيه فضيلة الشيخ إلى سمو ولي العهد ويتبادلان الأحاديث. © Sabq News قدمت بواسطة
وكان ذلك على هامش استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.
صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية
من Microsoft News
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