حج / سمو أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



نجران 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح حج هذا العام.

واستهل سمو أمير منطقة نجران برقيته لخادم الحرمين الشريفين بـ : "النجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى لموسم حج هذا العام، ثم بمتابعة وإشرافكم ياخادم الحرمين الشريفين، وحرصكم على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، وينشر الخير والسلام والتسامح".

وجاء في برقية تهنئة سموه لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:36ت م

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نجران 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح حج هذا العام.واستهل سمو أمير منطقة نجران برقيته لخادم الحرمين الشريفين بـ : "النجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى لموسم حج هذا العام، ثم بمتابعة وإشرافكم ياخادم الحرمين الشريفين، وحرصكم على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، وينشر الخير والسلام والتسامح".وجاء في برقية تهنئة سموه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ما نصه: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي منطقة نجران، وباسمي، التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام"، معرباً سموه فخره اعتزازه بالجهود المشرِّفة التي بذلها أبناء الوطن كافة، كل في موقعه واختصاصه، لخدمة ضيوف الرحمن، التي اقترنت بالإخلاص والتفاني في العطاء، مستمدين القوة والعون من قيادتنا الرشيدة وفقها الله.// انتهى //15:36ت م0088

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