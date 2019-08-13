السعودية اليوم / شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج



القاهرة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هـ .

وثمن في بيان له، جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

وعبر شيخ الأزهر عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ الأمتين الإسلامية والعربية من كل مكروه وسوء.

// انتهى //

15:24ت م

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