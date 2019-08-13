حج / مدينة الملك عبدالله الطبية تعالج ١٧ حاجاً من جلطات دماغية حادة



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ ، من إنقاذ حياة ١٧ حاجاً بعد إرادة الله عز وجل أصيبوا بجلطات دماغية حادة تم علاج ٩ حالات منهم بالأدوية المذيبة للجلطات بينما تم إجراء قسطرة دماغية لـ ٨ حجاج .

واستقبلت خدمة الخط الساخن لجلطات الدماغ ، ١٧ حالة من ضيوف الرحمن أصيبوا بجلطات دماغية حادة خلال أدائهم لمناسك الحج حيث تم نقلهم على الفور للمدينة الطبية والتعامل مع حالاتهم في وقت قياسي وبعمل تكاملي مميز إبتداء من نقل الحجاج ومن ثم تقييم حالتهم طبياً وإجراء الأشعة المقطعية والبدء في العلاج المذيب للجلطات حيث يعد علاج الجلطات الدماغية بالأدوية المسيلة والقسطرة .

وتم إجراء ٨ عمليات قسطرة دماغية لسحب الجلطات تكللت ولله الحمد بالنجاح وإعادة الدورة الدموية للدماغ بإشراف استشاري القسطرة الدماغية الدكتور زياد العريني والدكتور فيصل الغامدي حيث كانوا في سباق مع الوقت لتحقيق أمنية الحجاج لإكمال ما جاءوا من أجله وهو أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتصعيدهم لعرفة عن طريق قافلة المدينة الطبية.

يذكر أن مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهو قادر على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدا وصعوبة وعلى مدار العام لما يملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيره بدعم كبير وغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.

// انتهـى //

14:57ت م

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