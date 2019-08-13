

الدمام 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

واصلت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة الشرقية حملتها، ما أسفر عن إغلاق ورشة المنيوم غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الفنية، كما رصدت عدد من الملاحظات على بعض المحلات التجارية والورش ومحطات الوقود المخالفة للاشتراطات الفنية، وذلك من خلال الحملة التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي، أن البلدية شكلت فرق ميدانية لمتابعة المحلات التجارية ومحطات الوقود والورش التابعة للبلدية، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم إنذار ثلاثة محلات تجارية ومحطة وقود.

وأكد المهندس اليامي أن الحملة ستستمر لحين معالجة كل الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية للورش المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة الارتقاء بكل ما يساهم في تحسين المشهد الحضري ضمن خطة عمل فريق مخصص لهذا الغرض والذي يلـيق بأهمية المنطقة.

ودعا رئيس البلدية الجميع للإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية من خلال مركز 940 .

// انتهى //

14:50ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية جوف بني هاجر تواصل أعمالها الرقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.