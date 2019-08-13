مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها اليومي للأربع والعشرين ساعة الماضية عن مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب (892010) أمتار مكعبة ، ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.8) مليون متر مكعب تمثّل (84)% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى (820) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (76)% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.// يتبع //14:47ت م0073

حج / ضخ " ٩١٢ " ألف متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة/ إضافة أولى واخيرة

وأفاد أن أجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف وصلت إلى (912) ألف متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام مؤكدا أنه بفضل من الله استطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الغامدي أن الشركة قامت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بتوزيع (23) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج (3.9) مليون عبوة لافتا النظر إلى أن الشركة لم تشهد بتوفيق من الله أي انقطاعات مؤثره على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة (403) بلاغات وفقاً للممارسات المهنية.

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