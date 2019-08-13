- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفيصل: نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفيصل: نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية: “نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية؛ ليستفيد منها كل مسلم في رحلته الإيمانية”.
وأضاف الفيصل، في مؤتمر صحفي عقده في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمشعر منى اليوم الثلاثاء: “الحاج من خلال المبادرة لا ينتظر أكثر من نصف ساعة في أي مطار سعودي”.
وأشار إلى أنه سيتم “إنشاء أول نموذج لتطوير مشعر منى بعد موسم الحج الحالي”.
وقال الفيصل: ”لا سياسة في الحج، مهمتنا تجاه الحاج هي توفير الراحة والطمأنينة والسكينة لتأدية العبادة التي أمرهُ الله بها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل: نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.