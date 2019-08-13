الإحصاء توضح نسبة الشباب والفتيات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج

2019-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرًا خاصًّا عن الشباب السعودي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2019، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.

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وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (15- 34) سنة بلغت 65%، حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 73.8% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، فيما بلغت نسبة المتزوجين منهم 25.6%، والمطلقين 0.6%.

بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية (15- 34) سنة 56%، في حين بلغت نسبة المتزوجات 42.1%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.7%، والأرامل 0.2%.

وبيَّن التقرير أن نسبة السعوديين في الفئة العمرية (15- 34 سنة) تبلغ 36.7% من إجمالي عدد السكان السعوديين، حيث بلغت نسبة الذكور منهم، 18.7%، والإناث 18%.