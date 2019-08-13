بالأرقام.. أرامكو الشركة الأكثر ربحية في العالم على طريق الاكتتاب

2019-08-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن شركة النفط الوطنية أرامكو، مستعدة للمضي قدمًا في التعويم القياسي في السوق العالمي، والتي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وذلك بعد أن كشفت عن أرباح بلغت 46.9 مليار دولار للنصف الأول من هذا العام.

ورغم تراجع أرباح أرامكو للأشهر الستة المنتهية في يونيو من 53.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها ما زالت متقدّمة بشكل واضح على أكبر ست شركات نفط مدرجة في العالم مجتمعة.

الأكثر ربحية:

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وقال خالد الدباغ، النائب الأعلى للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو: إن النتائج أثبتت أن الشركة هي الأكثر ربحية في العالم، ومستعدة للاكتتاب العام الأولي.

وأضاف: “لقد قدمنا أداءً ماليًّا قويًّا لا مثيل له على الرغم من انخفاض أسعار النفط وظروف السوق الصعبة”.

على طريق الاكتتاب:

ورأت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة تبدو أساسية قبل اكتتاب أرامكو المنتظر، خاصة وأن التعرف على الموقف المالي للشركة يحدد بشكل رئيسي شهية المستثمرين على مستوى العالم.

أرامكو التي حققت أداءً ماليًّا أكثر قوة من العديد من الشركات العالمية، لن تجد صعوبات كبيرة في جذب المستثمرين العالميين، حيث كشفت وكالة “موديز” أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يومي للشركة.