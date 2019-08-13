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فيديو.. العرفج: الطوق الوردي من تراث أهل الجنوب
متابعات الخليج 365 - أبها
من أبها البهية، وخاصة من منطقة السودة جنوب المملكة، أطل علينا الكاتب وعامل المعرفة أحمد العرفج متحدثًا عن الطوق الوردي الذي يعد من التراث القديم ومعلمًا من معالم المدينة تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.
وقال العرفج، في مقطع فيديو: يجب على أهل الجنوب أن يرفعوا قضية على تطبيق السناب؛ لأن هذا اختراع جنوبي من مئات السنين، وأهل السناب أخذوه بدون وجه حق، ومن دون اعتراف بالحقوق الفكرية لأهل الجنوب.
وأضاف العرفج أن الفلاتر الوردية الموجودة في تطبيق سناب شات، كلها مرجعها هنا في الجنوب، وأنا أتبنى القضية وسنرفعها على تويتر، ولازم تُسترد الحقوق أو يعترفون أنها اختراع جنوبي.
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