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محتجون يعترضون طريق الركاب بمطار هونغ كونغ
متابعات الخليج 365 - متابعة
اعترض محتجون مؤيدون للديمقراطية طريق المسافرين المغادرين في عدد من الممرات في مطار هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، غداة اعتصام أجبر السلطات على إلغاء كل رحلات الوصول والمغادرة.
وأعاق المحتجون الحركة في الممرات المؤدية إلى قاعتي مغادرة في المطار، إلا أن العشرات من المسافرين تمكنوا من تخطّيهم.
وفي وقت لاحق جرى تعليق إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة من مطار هونغ كونغ.
إلى ذلك عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ، ودعت إلى تحقيق حيادي.
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتحدة ميشيل باشليه إلى تحقيق عاجل ومستقل وحيادي في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن الناطق باسمها روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف.
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