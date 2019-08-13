الان تتابع شاهد: «الخليج 365» ترصد توافد الزوار لفعاليات قرية الهجن بمهرجان ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: رصدت “الخليج 365” صوراً لقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار الذين قدموا للاستمتاع ومشاهدة الأسواق وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية بالفعاليات المختلفة التي ساهمت بشكل كبير في جذب الزوار ومرتادي القرية من جميع الفئات.

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