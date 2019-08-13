- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الان تتابع “هيئة الأمر بالمعروف” تجري جولات ميدانية وتوعوية في عيد الأضحى بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أجرت هيئات ومراكز المحافظات التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، جولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي لتقديم النصح والإرشاد، وذلك ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك.
كما تم توفير المصلى المتنقل في أماكن بيع وذبح الأضاحي إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة.
وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة الأمر بالمعروف” تجري جولات ميدانية وتوعوية في عيد الأضحى بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.