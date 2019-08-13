«رمي الجمرات» بدون ساعات حظر لأول مرة منذ ١٤ عاماً

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365- عبد الله العازمي:

يستفيد حجاج مؤسسة مطوفي الدول الأفريقية غير العربية هذا العام لأول مرة من رفع ساعات الحظر يوم الحادي عشر من ذي الحجة تجريبيا بالتنسيق مع الجهات المشاركة في التفويج لمنشأة الجمرات.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التفويج لمنشأة الجمرات بالمؤسسة المهندس عبدالله صديق لشكر أن الجهود تضافرت هذا العام من أجل إفادة الحجاج وتفويجهم لأداء شعيرة الرمي لأول مرة منذ عام ١٤٢٦هجري، ليستمر في وقت الحظر الذي كان يبدأ من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء، مضيفا أن التجربة ستستند إليها نتائج في الأعوام المقبلة بإذن الله تعالى.

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وبيّن لشكر أن أداء الحجاج لشعيرة الرمي تميزت بالسلاسة والإنسيابية فيما تتابعت أفواجهم حسب التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الحظر في اليوم الثاني عشر يبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وذلك ضمن المراحل التنظيمية التي تقودها غرفة عمليات التفويج بوزارة الحج والعمرة.

وأثنى لشكر على دور أعضاء ومساعدي التفويج في مكاتب الخدمة الميدانية الذين قادوا عمليات التفويج وفق الخطط المرسومة، وسيًروا الأفواج على المسارات المحددة وفق التوقيتات الزمنية منذ ساعات الصباح الأولى من يوم العاشر من ذي الحجة واستمرت طوال اليوم لتنتهي كافة الأفواج عند تمام العاشرة والنصف ليلا.

وأشار إلى أن عملية التفويج حققت نجاحا في يومها الأول بمشاركة كافة الجهات المعنية بإشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة التي هيأت كافة المسارات وذللت الطرق ليستطيع الحاج الوصول إلى منشأة الجمرات وتأدية الشعيرة بكل يسر وسهولة والعودة إلى مخيمه عبر مسار محدد لإتمام المبيت.