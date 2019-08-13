شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بحريني: نجاح مبهر للحج.. يضاف إلى نجاحات المملكة على كل الأصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

ثمن عضو مجلس النواب بمملكة البحرين النائب محمد بوحمود، الجهود الكبيرة والجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن جهود المملكة العربية السعودية الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن تستحق كل الشكر والثناء.

وأشاد بوحمود بالجهود المخلصة في خدمة ورعاية الحجاج من كل بقاع الأرض والتي قامت بها المملكة العربية السعودية، وتكللت بنجاح مبهر لموسم الحج للعام 1440، ويضاف هذا النجاح إلى سجل النجاحات التي تقودها حكومة خادم الحرمين على كل الأصعدة، حيث تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وأكد بوحمود أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لن توفيها هذه الإشادة أو غيرها، هذه عقيدتها ولن تتخلى عنها، فقد أكرمها خالق السماوات بأن جعل بيته فيها ومهبط وحيه، وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم، داعيا الله أن يعز المملكة ويحفظها من كيد الحاقدين، وأن يوفق قادتها لكل خير.