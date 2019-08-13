شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: نجاح الخطط الصحية وخلو الحج من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.

وثمن الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين.

وقال الربيعة في البيان الصحفي الختامي الذي تلاه اليوم (الثلاثاء) بمقر مستشفى الطوارئ بمنى: تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استعدت وزارة الصحة مبكراً لحج هذا العام 1440 وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

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واوضح أنه استفاد أكثر من مليون و690 ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام، كما شاركت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأحدثت هذه المبادرة -بفضل الله- نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100% لأول مرة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة طبقت في حج هذا العام وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية.

وأوضح أنه بلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج لهذا العام نحو 30 ألفاً من منسوبي وزارة الصحة، كما تمت تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة في أماكن تجمع الحجاج.

وقال الربيعة: بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في منشآتنا نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فيما بلغ عدد من تم تنويمهم في المستشفيات أكثر من 4200 حاج، كما تم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها، مؤكداً أن جميع هذه الخدمات تقدم مجاناً ودون مقابل.

وتطرق وزير الصحة إلى أن الوزارة أطلقت هذا العام لأول مرة تقنية «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد، كما وفرت الصحة أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال (937)، إضافة إلى تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة، وتفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية.