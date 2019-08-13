شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كاميرا لمراقبة محطات قطار المشاعر لتأمين سلامة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة محطات القطار الـ9 وتأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم في المشاعر خلال موسم حج 1440، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وذكر الأحمدي أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظاماً متقدماً لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إمكان التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين الموجودين في المركز.

وأشار منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة لدى «سار» إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبي القطار، ومكتباً لمركز المعلومات، إضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتباً بالخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، إضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر السعودي.

يشار إلى أن مركز التحكم والتشغيل يستطيع التحكم في 60 باباً أوتوماتيكياً في قطار المشاعر المقدسة، وأسندت عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).