- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.
وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.
وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة. موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 02:47 PM
ردًّا على مقولتها في المؤتمر الصحفي: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي
ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.
وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.
وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة.
، "الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.