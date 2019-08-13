، 1500 كاميرا متطورة لمراقبة محطات قطار المشاعر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم

كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة محطات القطار التسع وتأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم في المشاعر خلال موسم حج 1440هـ، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وذكر "الأحمدي" أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظاماً متقدماً لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إمكانية التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين الموجودين في المركز.

وأشار منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة لدى "سار" إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبي القطار، ومكتب لمركز المعلومات، بالإضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتب بخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، بالإضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكم والتشغيل يستطيع التحكم في 60 باباً أوتوماتيكياً في قطار المشاعر المقدسة، وأسندت عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج