، شاهد.. لحظة انفجار سيارة كهربائية وكيف نجا الركاب منها ،

محمد بن مسعود - الدمام - فشل "السائق الآلي" وأصيب "مساعده البشري"

كشف شريط فيديو عن لحظة انفجار سيارة كهربائية من طراز "تسلا 3"، بعد اصطدامها بشاحنة متوقفة على طريق سريع في موسكو، بسبب فشل "السائق الآلي" في إدراك وجود الشاحنة أمامه، ما أسفر عن إصابة السائق البشري المساعد وطفله.

وحسب موقع قناة "الحرة"، عندما سئل السائق في تسجيل مصور نشره موقع تلفزيون "آر إي إن" عما إذا كان يستخدم نظام السائق الآلي عند وقوع الحادث قال السائق أليكسي تريتياكوف، 41 عاماً، إنه كان بالفعل يستخدمه ولم يدرك السائق الآلي وجود عقبة أمامه وهي الشاحنة فاصطدم بها، بينما كان السائق البشري في وضع مساعدة السائق، حيث كان لا يزال ممسكاً بعجلة القيادة.

وقال السائق إنه كان يقود السيارة بسرعة 100 كيلومتر تقريباً في الساعة وهي السرعة المسموح بها عندما اصطدمت السيارة من جانبها الأيسر بالشاحنة التي لم يلحظ وقوفها.

وأظهرت لقطات للحادث عرضتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية، السيارة على جانب الطريق والنيران تشتعل بها وسط دخان أسود كثيف، وخلال عرض اللقطات التلفزيونية وقع انفجاران صغيران بفارق بضع ثوان عن كل منهما ولم يتبق من السيارة التي التهمتها النيران سوى الهيكل المعدني.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد خرج السائق تريتياكوف مع طفله من السيارة عقب اصطدامها بالشاحنة وقبل أن تشتعل بها النيران، وأصيب تريتياكوف بكسر في ساقه، بينما أصيب الطفل بكدمات وخدوش.

وتدافع شركة تسلا الأمريكية عن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تجاه طراز "تسلا 3 "، لكن وثائق أظهرت أن هيئة السلامة الأميركية المسؤولة عن اختبارات السيارات أصدرت ما لا يقل عن خمس مذكرات استدعاء منذ العام الماضي سعياً للحصول على معلومات بشأن الحوادث التي تتعرض لها سيارات الشركة.

وقال موقع "الحرة" إنه لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة بشأن الحادث.