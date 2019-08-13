42 دراسة نوعية لتطوير منظومة الحج.. تعرف عليها

أجرى معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 42 دراسة نوعية؛ لتطوير منظومة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وجاءت المسارات التفصيلية للدراسات على النحو الآتي: الأمن والسلامة، وإثراء التجربة، والمنافذ، والنقل، والحشود، والخدمات العامة، وخدمات المجتمع والتطوع، والبيئة، والمعلومات واتخاذ القرار، إلى جانب الاقتصاد والخدمات.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، قد قال في مقابلة مع قناة العربية إن قياس مدى نجاح الحج تسهم فيه مؤسسات علمية وجامعات ومن أهم هذه المؤسسات العلمية التي نعتمد على دراستها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى. منوهاً بالاعتماد على المعهد كثيراً.
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