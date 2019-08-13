موعد مباراة الهلال ضد الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

من المقرر ان يلتقي فريقا الهلال والأهلي السعوديين اليوم الثلاثاء في مباراة نارية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا ، حيث سيلعب الفريقين على إستاد جامعة الملك سعود مباراة الإياب لدور الـ16 بالبطولة القارية.

وكان الهلال قد حقق فوزا كبيرًا على الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 ، وتبدأ مباراة الأهلى والهلال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة.

وتبث مباراة الهلال والأهلي على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 والكأس اتش دي 6 ، واستقر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، على التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام أهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا 2019.

وأكد لوتشيسكو المدير الفني للهلال، أن فريقه سيتعامل مع مباراة الأهلي بكل حذر، معتبرا المباراة الشوط الثاني من اللقاء بين الفريقين في الطريق إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر التقديمي للمباراة سنتعامل بكل حذر، لأن مثل تلك المواجهات لا تحسم أبداً من مباراة الذهاب فحسب.

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وأبدى رازفان رضاه على ما قدمه الفريق في مباراة الذهاب قائلاً: "نحن راضون كل الرضا عما قدمه الفريق خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي، خاصة وأنه أول لقاء رسمي لنا هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن فريقه يتمتع بمجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية.

وفي المقابل، شدد الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال على ضرورة تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن فريقه سيخوض مباراة أمام خصم قوي ومميز.

وأردف: "حين يبدأ المهاجم الموسم بتسجيل عدة أهداف يحصل على دفعة معنوية هائلة تسهم في تقديمه للمزيد خلال الفترة المقبلة".

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الهلال والأهلي الأسبوع الماضي، على ملعب “الجوهرة المشعة”، قد انتهى بفوز الهلال على نظيره الأهلي، برباعية مقابل هدفين.