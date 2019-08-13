شاهد موعد بدء العام الدراسي في السعودية - التقويم الدراسي 1441

من المقرر ان يبدأ العام الدراسي في المملكة العربية السعودية في الأول من سبتمبر المقبل 2019 الموافق هجرياً 2/1/1441 ،بحسب ما نشر في التقويم الدراسي دون أي تغيير يذكر بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وتستكمل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ.

وترفع الشركة مستوى التحضيرات والجاهزية لتقديم الخدمة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.

وركّزت الشركة ضمن استعداداتها على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، من أبرزها تكثيف الشركة جهودها في وقت مبكر بهدف تحديث أسطول النقل المدرسي.

ويتم ذلك من خلال تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة، حيث سيتم ضخها في الميدان خلال العام الدراسي القادم لتنضم إلى أسطول النقل التعليمي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة.

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ويأتي تصنيع هذه الحافلات ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أعوام أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي القادم 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ لتوفير الخدمة لـ1.200.000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة.

وتساءل عدد كبير من السعوديين عن موعد بدء العام الدراسي في السعودية خصوصاً مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفية التعليمية.