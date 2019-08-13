شاهد: حاج سوداني يحمل صورة ابنه أحد شهداء التحالف العربي في اليمن.. ولهذا السبب تمنى أن يكون عنده...

أصر حاجٌ سوداني على حمل صورة نجله الشهيد خلال تأديته مناسك الحج هذا العام، في مشهد مؤثر جذب قلوب جميع من رآه.

وكان الحاج “محمد آدم” قد دُعي هذا العام ليكون ضيفاً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، كما حكى باعتزاز عن نجله الذي استشهد منتصف العام الماضي، في عمر ال19 عام برصاص إرهاب الجماعات الحوثية خلال دفاعه عن أرض الحرمين. وفي مقابلة تمنى الحاج السوداني لو أن له أبناء آخرين ليُقدمهم شهداء دفاعاً عن أرض الحرمين تجاه الإرهاب الغاشم ، مضيفاً أن ما شاهده هذا العام في المملكة من ضيافة وكرم هو أمرٌ لم يحظ به في دولٍ أخرى قد زارها من قبل منذ قدومه لأداء المناسك وحتى الآن.