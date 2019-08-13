«العليا للأمن الصناعي» تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في الكهرباء بالمشاعر المقدسة

زار، اليوم، فريق من المختصين من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، يضم كلًّا من العقيد المهندس خالد بن حسن القرشي، والرائد المهندس إبراهيم بن عبدالقادر أبو عيسى، والنقيب المهندس فيصل بن محمد الشهري؛ مبنى العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة الخاص بالشركة السعودية للكهرباء، واطلعوا على مركز التحكم بالأحمال، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن تقنيات متابعة عناصر الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة وآليات تلقي بلاغات الأعطال ومعالجتها آليًّا.

كما التقى الفريقُ الرئيسَ التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» المكلف المهندس خالد بن سعد الراشد، وعددًا من المسؤولين بالشركة، وأشاد بجهود وخطط الشركة في تطبيق أنظمة ومعايير وإجراءات الأمن والسلامة، ودورها في توعية ضيوف الرحمن بإجراءات ومعايير السلامة الكهربائية خلال موسم الحج.

من جهته، أثنى المهندس خالد الراشد على دور الهيئة العليا للأمن الصناعي، وجهودها في دعم منظومة السلامة بالشركة، مؤكدًا أن السعودية للكهرباء تنفذ برامج عالمية متطورة في هذا المجال الحيوي، خاصةً فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع والمعدات والآليات.

فيما أكد رئيس قطاع الأمن الصناعي في السعودية للكهرباء خلف الرشدان، عمق التعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، مبينًا أن هذا التعاون يشهد تطورًا ملموسًا بين الجانبين بهدف الوصول إلى رفع مستوى الأداء في منظومة العمل في الأمن والسلامة.