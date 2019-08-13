الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة، (غائمة جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية والسحب الرعدية الممطرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبينت الهيئة أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية, بسرعة 16 - 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، بينما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16 - 38 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 - 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 18 - 45 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة.

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وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك؛ بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 - 36 كيلو متراً في الساعة.

وكانت الهيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.