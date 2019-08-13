الدباغ: أرامكو مستعدة للطرح العام.. والتوقيت يعود إلى الحكومة السعودية

قال خالد الدباغ النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو للمالية والاستراتيجية والتطوير؛ إن الشركة مستعدة للطرح العام الأوَّلي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود إلى المساهم الوحيد في الشركة، وهو الحكومة السعودية.
وذكر الدباغ، في مؤتمر عبر الهاتف، بشأن الأرباح: «سنعلن (الطرح العام الأولي) بناءً على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق».
وقال مسؤولون سعوديون إن الحكومة تخطط لإدراج أرامكو في 2020-2021، في صفقة تُعتبر حجر الزاوية في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
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