«الشؤون البلدية»: وسائل متنوعة ومتكاملة لتعزيز الوعي البلدي لدى الحجاج

نوَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية وسائلها التوعوية والإعلامية في موسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من ضيوف الرحمن.

وأوضح نايف العتيبي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة؛ أن الوزارة أعدَّت خطة إعلامية وتوعوية متكاملة لنشر وتعزيز الوعي البلدي لدى ضيوف الرحمن منذ دخولهم أراضي المملكة حتى مغادرتهم إياها إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله، بعد أدائهم فريضة الحج.

وأضاف أن الوزارة بهذه الخطوة الاستباقية تسعى إلى ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، والحد من المخالفات؛ حيث شملت فعاليات توعوية وتثقيفية احتوت على منظومة من الأنشطة تهدف إلى تنمية الوعي البلدي والصحي لدى الحجيج، فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة وصحة البيئة.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إقامة ركن لنشر التوعية البلدية بصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجرى خلاله توزيع 100 ألف مطوية وكتيب متعدد اللغات على ضيوف الرحمن، حثتهم الوزارة من خلالها على التعاون معها باتباع الإرشادات التي تُعينهم على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم قبل موسم الحج وأثناءه وبعده، بالإضافة إلى التوعية بالسلوكيات الخاطئة الواجب تجنُّبها أثناء إقامتهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة.

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وبيَّن أن الركن التوعوي استعرض التعريف بخدمات الوزارة وأهدافها وبرامجها المقدمة لضيوف الرحمن التي تسهم في إبراز جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات في مختلف المجالات، واستعداداتها التي شملت صيانة وتهيئة المرافق البلدية والأنفاق والطرق والجسور والإصحاح البيئي، ومراقبة المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.

ونوه العتيبي أنه تم بث أفلام توعوية تتعلق بأمور الصحة العامة وصحة البيئة، عبر شاشات عرض متنقلة تجوب شوارع العاصمة المقدسة، وشاشات إلكترونية في مكة المكرمة وجدة والطائف، بجانب تقديم العديد من الهدايا للحجيج، شملت مظلات للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وسجادات.

وأكد أن دور الوزارة التوعوي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل وغطت الوزارة أرجاء مكة المكرمة والعاصمة المقدسة بـ1000 لوحة إرشادية وتوعوية متنوعة في الطرق والميادين وعلى الجسور بعدة لغات، كما أعدت أفلامًا قصيرة ومواد "فيديوجرافيك، وإنفوجرافيك، وموشن جرافيك"، حققت مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.