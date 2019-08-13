موسم الطائف.. خيمة «فتيان عكاظ» تبتكر عروضًا مشوِّقة لتعليم الأشبال التاريخ

ابتكرت الدورة الثالثة عشرة من سوق عكاظ، طريقة جديدة في تنويع الفعاليات التي منها جناح «خيمة فتيان عكاظ» بجانب جادة عكاظ، المُقامة حاليًّا ضمن موسم الطائف، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويتضمن الجناح عددًا من الأنشطة والأركان والمعارض المخصصة للأطفال والفتيان، من خلال عرض تعليمي وترفيهي منوع.
ويُبرز الجناح العديد من الفعاليات؛ منها مسرحية بعنوان «شهر زاد وشهر يار» تُعرض كل يوم مرتين بأسلوب مُشوِّق، وفعالية تعليم الأطفال مهارات فنون الرسم على الألواح والأشغال اليدوية، وكذلك الرسم التفاعلي.
كما يتضمن الجناح ركن «الجامعة» الذي يعرض معلومات تاريخية عن علماء التاريخ مثل الخوارزمي، وابن خلدون، وابن سينا، ونقاط تحويلهم التاريخ الذي يحكي إنجازاتهم.
ويشرح جناح تجربة «المشفى» للأطفال أعضاء الجسم ووظائفها وصولًا إلى الأعمال المُنوطة بالمشفى، إضافة إلى خوض الصغار تجربة «المطعم» لتعليمهم الطبخ بكافة أشكاله وبخاصة الأطباق العربية.
وتشهد خيمة فتيان عكاظ التي تشكل المساحة اللافتة، وخاصةً أنها تستهوي الفئة الغالية على الجميع؛ إقبالًا لافتًا؛ حيث تقام فيها معظم الفعاليات والعروض البهلوانية، والعديد من الألعاب المنوعة التي تستهوي كافة الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسم الطائف.. خيمة «فتيان عكاظ» تبتكر عروضًا مشوِّقة لتعليم الأشبال التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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