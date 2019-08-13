بالصور.. وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام ويجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في الحج

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام، كان لها دور في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم، الثلاثاء، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد قرار الحربي، وقائد قوات أمن الحج والقيادات الأمنية، وذلك في مقر الأمن العام بمنى.

وأعرب وزير الداخلية خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة.

وعقب اللقاء تجول وزير الداخلية في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

وفي جانب آخر؛ اجتمع وزير الداخلية، اليوم، بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.

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وفي بداية الاجتماع استمع وزير الداخلية لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

واطلع وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441هـ.

وقد أشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام.

وبعد نهاية الاجتماع استمع وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية.

كما اطلع وزير الداخلية على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، والتقى وزير الداخلية، أيضًا عددًا من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.